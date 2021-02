Twitter rimuove il verificato ad Antonella Clerici: la reazione della conduttrice (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il badge blu di account verificato su Twitter permette alle persone di sapere che un account di interesse pubblico è autentico. Per ricevere il badge blu, l’account deve essere notabile e attivo. L’account deve rappresentare o essere altrimenti associato a una persona oppure a un brand noto, in linea con i criteri di notabilità quali l’appartenenza ad aziende, marchi riconosciuti, organizzazioni, entità governative, società di spettacolo, sport et similia. Nelle ultime ore, il profilo verificato di una nota conduttrice è stato privato della tanto agognata spunta blu: si tratta di Antonella Clerici. Incalzata da un account che ha appreso della rimozione della spunta blu, Antonella Clerici ha ... Leggi su trendit (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il badge blu di accountsupermette alle persone di sapere che un account di interesse pubblico è autentico. Per ricevere il badge blu, l’account deve essere notabile e attivo. L’account deve rappresentare o essere altrimenti associato a una persona oppure a un brand noto, in linea con i criteri di notabilità quali l’appartenenza ad aziende, marchi riconosciuti, organizzazioni, entità governative, società di spettacolo, sport et similia. Nelle ultime ore, il profilodi una notaè stato privatotanto agognata spunta blu: si tratta di. Incalzata da un account che ha appresorimozionespunta blu,ha ...

inPrimisNotizie : In Europa approvato il Next Generation Eu, Lega a favore contro i suoi alleati sovranisti. Libera l'attivista saudi… - sabrinaweb71 : RT @carlogubi: Fuga da Facebook: Facebook: mollato nel 2016 Whatsapp: mollato nel 2021 Instagram: work in progress Spoiler: Instagram rim… - carlogubi : Fuga da Facebook: Facebook: mollato nel 2016 Whatsapp: mollato nel 2021 Instagram: work in progress Spoiler: Inst… - Life_120 : Alternativa a chi non ama il latte detergente. Rimuove il trucco con facilità. - Giu_Fabiana : RT @katanaferraris: Febbraio è sbarazzino. Non ha i riposi del grande inverno, ha le punzecchiature, i dispetti di primavera che nasce. Dal… -