Twitter | ' Il bando nei confronti di Donald Trump è permanente'

sbonaccini : La @RegioneER investe su export e digitale: oltre 200 i progetti di piccole e medie imprese finanziati con 2 mln. B… - sole24ore : #Lavoro, assunzioni nelle #banche e bando #Esa per nuovi astronauti. #Inps, i dati svelano i settori produttivi che… - RegioneLazio : Pubblicato il bando della sottomisura 2.1 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio che prevede un investimento di… - AgevolazioniTI : Nazionale. Progetti trasformativi per ripartenza tessuto sociale #aiutialleimprese #covid19 #coronavirus… - ticinonews : Twitter, il bando verso Donald Trump è per sempre -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter bando

Ilemesso danei confronti di Donald Trump è permanente. Lo ha confermato il chief financial officer del social network, Ned Segal. 'Quando si è bannati dalla piattaforma, si è rimossi a ...La sospensione permanente decisa dal social in gennaio la 'sanzion pi dura prevista da, che non si pu aggirare, come spiegato nell help center diIl bando emesso da Twitter nei confronti di Donald Trump è permanente. Lo ha confermato il chief financial officer del social network, Ned Segal. "Quando si è bannati dalla piattaforma, si è rimossi a ...Donald Trump bandito da Twitter per sempre. A dare la notizia è il chief financial officer di Twitter Ned Segal in un'intervista a Cncb in cui ha spiegato che ...