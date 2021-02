Twitter banna Trump per sempre. Non sarebbe ammesso nemmeno se tornasse alla Casa Bianca (Di mercoledì 10 febbraio 2021) alla gogna. Bandito senza appello. Twitter ha rimosso Donald Trump ‘per sempre’. Per l’ex presidente Usa c’è un divieto permanente. Non potrà mai più creare un nuovo account sulla piattaforma. nemmeno se, ipotesi remota, tornasse a candidarsi. Lo annunciato pubblicamente il direttore finanziario di Twitter, Ned Segal. “Se vieni rimosso dalla piattaforma, vieni rimosso dalla piattaforma”, ha detto intervistato dalla Cnbc. Quando si è bannati dalla piattaforma, si è rimossi a prescindere dalla propria carica. “Ricordatevi che la nostra politica ha come principio quello di garantire che non venga permesso l’incitamento alla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021)gogna. Bandito senza appello.ha rimosso Donald‘per’. Per l’ex presidente Usa c’è un divieto permanente. Non potrà mai più creare un nuovo account sulla piattaforma.se, ipotesi remota,a candidarsi. Lo annunciato pubblicamente il direttore finanziario di, Ned Segal. “Se vieni rimosso dpiattaforma, vieni rimosso dpiattaforma”, ha detto intervistato dCnbc. Quando si èti dpiattaforma, si è rimossi a prescindere dpropria carica. “Ricordatevi che la nostra politica ha come principio quello di garantire che non venga permesso l’incitamento...

SecolodItalia1 : Twitter banna Trump per sempre. Non sarebbe ammesso nemmeno se tornasse alla Casa Bianca - MothudiPix : RT @ArcadiaT3: @Anele__ZA Simple.. mmotoro ke Audi banna ?????????????????? - bolediselokela : Banna ba nnete ba dira mollo?? or ba na le di generator - Speelman_kaule : @LessyJantjie Eh banna... - _thndk : Eh banna ?????? -