(Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - 'La miail' è il secondo film creato dal duo di documentaristi vincitori di un Emmy e del DuPont Award e National Geographic Documentary Films per. Science Fair, di Costantini e Foster, è già disponibile sucosì come altri film di Nat Geo Doc, inclusi il film vincitore di un premio Oscar® Free Solo e il film più premiato del 2017, Jane. “Dato il momento difficile che il nostrosta affrontando, questo gruppo entusiasta e determinato di giovani imprenditori sono un raggio di speranza per un futuro migliore e più luminoso”, hanno detto i co-registi Costantini e Foster. “Siamo entusiasti di lavorare di nuovo al fianco di National Geographic e non possiamo immaginare una piattaforma migliore diper ...

DisneyPlusIT : Le tue serate a casa stanno per migliorare ?? Star ti dà MOLTI + FILM imperdibili. Prepara i popcorn, un nuovo mondo… - DisneyStudiosIT : Unisciti a Raya e alla sua ricerca dell'ultimo drago. Non perdere #Raya e l'ultimo drago a Marzo al cinema e dal 5… - TV7Benevento : Tv: Disney+, dal 12 marzo il documentario 'La mia sfida: cambiare il mondo' (2)... - TV7Benevento : Tv: Disney+, dal 12 marzo il documentario 'La mia sfida: cambiare il mondo'... - Think_movies : “Raya e l’Ultimo Drago”: il Trailer Internazionale dell’animazione dal 5 Marzo su Disney+ -

Ultime Notizie dalla rete : Disney+ dal

Picture, un nuovo adattamento del film trattoclassico per l'infanzia di Frank Baum. Mentre il ... Il piu' recente adattamento del romanzo di Baum e' della: "Oz the Great and Powerful" del ......Biancaneve e i Sette nani di, il Monello di Chaplin e i film di Frank Capra. "proprio la vision di Giannini - ha detto la presidente di Glfc Cristina Bolla - vuole esser presa a esempio...(Adnkronos) – ‘La mia sfida: cambiare il mondo’ è il secondo film creato dal duo di documentaristi vincitori di un Emmy e del DuPont Award e National Geographic Documentary Films per Disney+. Science ...Disponibili dal 5 febbraio The Owl House - Aspirante Strega S1 è una serie televisiva animata statunitense creata da Dana Terrace e prodotta da Disney ...