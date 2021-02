Trovata morta Kasia, famosa influencer e ex fidanzata di Jerome Boateng (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tragedia in Germania. Secondo le ultime notizie, la giovane modella Kasia Lenhardt è stata Trovata morta nel suo appartamento di Berlino in circostanza ancora da chiarire. Giallo in Germania La venticinquenne di origine polacca è stata Trovata morta e la notizia ha messo in subbuglio i suoi numerosi fan; la giovane era diventata famosa per aver partecipato, nel 2012, alla trasmissione Germany’s next top model. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia (@Kasia lenhardt) La donna si era lasciata da una settimana con il calciatore del Bayer Monaco, Jerome Boateng, con il quale stavano insieme da circa 15 mesi; lui stesso aveva annunciato la fine della ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tragedia in Germania. Secondo le ultime notizie, la giovane modellaLenhardt è statanel suo appartamento di Berlino in circostanza ancora da chiarire. Giallo in Germania La venticinquenne di origine polacca è statae la notizia ha messo in subbuglio i suoi numerosi fan; la giovane era diventataper aver partecipato, nel 2012, alla trasmissione Germany’s next top model. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@lenhardt) La donna si era lasciata da una settimana con il calciatore del Bayer Monaco,, con il quale stavano insieme da circa 15 mesi; lui stesso aveva annunciato la fine della ...

Adnkronos : ++Trovata morta #modella 25enne, ex di #JeromeBoateng: è giallo++ - DiMarzio : Il difensore del #BayernMonaco non figura nel registro degli indagati - SkyTG24 : Kasia Lenhardt, modella ex fidanzata di Jerome Boateng, trovata morta in casa a 25 anni - louiscyfere : La modella Kasia Lenhardt trovata morta nel suo appartamento di Berlino: una settimana fa si era separata da Jerome… - MoliPietro : Berlino – Trovata morta modella 25enne polacca Kasia Lenhardt: ex fidanzata del calciatore Jerome Boateng -