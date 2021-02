Tre sonde alla conquista di Marte

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) – La sonda degli Emirati Arabi Uniti Hope (Al Amal, speranza in arabo) è entrata nell’orbita didopo un viaggio di 494 milioni di chilometri. Lanciata a luglio (a bordo di un razzo H-2A dal Centro spaziale giapponese di Tanegashima), insieme ad altre due, anche esse dirette verso il pianeta rosso: una cinese, Tianwen, che significa “ricerca delle verità celesti” (porterà suun lander e un rover); in dirittura di arrivo oggi 10 febbraio, l’altra americana, firmata Nasa, Mars 2020, con il rover Perseverance che arriverà il 18 febbraio. Le trelanciate a distanza di pochi giorni l’una dall’altra e che arriveranno a destinazione, ciascuna, nell’arco di 10 giorni, hanno approfittato di “una finestra” che ricorre ogni due anni, nel quale il pianeta rosso si trova in posizione favorevole rispetto ...