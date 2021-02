Trasporti, con l’alta velocità ferroviaria Salerno/Reggio C. tempi record da Roma allo Stretto (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’intervento previsto per il collegamento Av/Ac Salerno-Reggio Calabria “consentirebbe, secondo quella che è l’ipotesi progettuale che stiamo sviluppando, di risparmiare tra Roma e Reggio Calabria 45 minuti, anzi addirittura 57 minuti se il servizio fosse realizzato attraverso meno stop”. Lo ha spiegato l’amministratrice delegata e direttrice generale di Rete ferroviaria italiana, Vera Fiorani, in audizione nella commissione Lavori pubblici del Senato, nell’ambito dell’esame degli interventi infrastrutturali nell’ambito dello sblocca cantieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’intervento previsto per il collegamento Av/AcCalabria “consentirebbe, secondo quella che è l’ipotesi progettuale che stiamo sviluppando, di risparmiare traCalabria 45 minuti, anzi addirittura 57 minuti se il servizio fosse realizzato attraverso meno stop”. Lo ha spiegato l’amministratrice delegata e direttrice generale di Reteitaliana, Vera Fiorani, in audizione nella commissione Lavori pubblici del Senato, nell’ambito dell’esame degli interventi infrastrutturali nell’ambito dello sblocca cantieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

