Traffico di droga e tentato omicidio, scoperta banda a Napoli: 6 arresti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una persona indagata per tentato omicidio e porto d’arma in luogo pubblico e cinque persone chiamate a rispondere del reato di associazione a delinquere finalizzata al Traffico di stupefacenti. E’ questo il risultato di un’indagine condotta dalla polizia di Napoli che in queste ore sta eseguendo una misura di custodia cautelare emessa dal gip partenopeo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di una banda dedita al Traffico di droga. L’operazione è in corso dalle prime luci dell’alba. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una persona indagata pere porto d’arma in luogo pubblico e cinque persone chiamate a rispondere del reato di associazione a delinquere finalizzata aldi stupefacenti. E’ questo il risultato di un’indagine condotta dalla polizia diche in queste ore sta eseguendo una misura di custodia cautelare emessa dal gip partenopeo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di unadedita aldi. L’operazione è in corso dalle prime luci dell’alba. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

klaretta2006 : RT @lastoriadioggi: #10febbraio 1986 inizia il Maxiprocesso di Palermo, in cui furono imputati più di quattrocento persone accusate di asso… - eripetemorae : RT @lastoriadioggi: #10febbraio 1986 inizia il Maxiprocesso di Palermo, in cui furono imputati più di quattrocento persone accusate di asso… - BobbiaOdille : RT @lastoriadioggi: #10febbraio 1986 inizia il Maxiprocesso di Palermo, in cui furono imputati più di quattrocento persone accusate di asso… - TanieleSanna : RT @lastoriadioggi: #10febbraio 1986 inizia il Maxiprocesso di Palermo, in cui furono imputati più di quattrocento persone accusate di asso… - Affaritaliani : 'Ndrangheta, a Crotone maxi blitz contro traffico droga -