Touré riparte dall’Ucraina | lavorerà nello staff tecnico dell’Olimpik Donetsk

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Yayaè pronto a ripartire. L'ex centrocampista di Barcellona e Manchester City inizia una nuova avventura dopo lo stop con il calcio giocato. Il pallone non uscirà dalla sua vita, ma osserverà il campo da una prospettiva diversa. Infatti l'ivoriano entrerà a far parte dellodell'Olimpik.caption id="attachment 996945" align="alignnone" width="4096" Yaya(Leyton Orient twitter)/captionFELICELo stessoesprime le sue emozioni ai canali ufficiali del club ucraino: "Ho iniziato la mia carriera professionale a. Adesso sono qui per iniziare il mio percorso di coaching. Certo, capisco che Olimpik non è un metallurgista, ma ricordo bene quanto fossero amichevoli e aperte le persone a. Sono molto colpito ...