Totoministri | sale Ruffini E tra i leader politici Salvini e Di Maio si dicono «pronti» I cerca-posti | profili ripuliti

Ultime Notizie dalla rete : Totoministri sale

Orizzonte Scuola

Governo Draghi,: chie chi scende per il Ministero dell'Istruzione E ancora: 'Io mi aspettavo il banchiere di Dio, invece è un grillino, mi ha detto io vorrei iscrivermi...'. Poi ...Spunta il nome di Cristina Messa Ilper il Ministero dell'Istruzione Chi al posto di Lucia Azzolina ? Anche se le chance per la deputata M5S sono ridotte al minimo, non si può escludere ...Meno posti disponibili, la sottosegretaria punta alla riconferma Per altri incarichi salgono le quotazioni di Benamati e Marattin, di Iv ...Il totoministri: quasi certi Franco e Cartabia, si parla di Dal Verme per il ruolo a Palazzo Chigi. Tra i politici resta il rebus dei leader: Di Maio e Salvini pronti ...