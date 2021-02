Toscani: “Condannato per frasi su Gasparri? Non ritiro una parola” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Non ritiro una parola di quello che ho detto: se per dire quello che pensi devi pagare, io pago. I soldi servono a dire la verità”. Così all’Adnkronos Oliviero Toscani, commentando la decisione del Tribunale Civile di Roma che lo ha Condannato al pagamento di quindicimila euro per le espressioni utilizzate, nel 2016, durante una trasmissione radiofonica nei confronti di Maurizio Gasparri. “Gasparri -incalza Toscani- in quella discussione sulle donne, l’aborto, la maternità surrogata, l’omosessualità, disse la loro solità ‘verità’, e io mi incazzai perché era fuori dal mondo”, ricorda. “Difendo alcuni principi sociali e umani che saranno quelli del futuro, e mi oppongo alle vecchie mentalità conservatrici e bigotte. Questo conta: tutti quelli che hanno portato avanti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Nonunadi quello che ho detto: se per dire quello che pensi devi pagare, io pago. I soldi servono a dire la verità”. Così all’Adnkronos Oliviero, commentando la decisione del Tribunale Civile di Roma che lo haal pagamento di quindicimila euro per le espressioni utilizzate, nel 2016, durante una trasmissione radiofonica nei confronti di Maurizio. “-incalza- in quella discussione sulle donne, l’aborto, la maternità surrogata, l’omosessualità, disse la loro solità ‘verità’, e io mi incazzai perché era fuori dal mondo”, ricorda. “Difendo alcuni principi sociali e umani che saranno quelli del futuro, e mi oppongo alle vecchie mentalità conservatrici e bigotte. Questo conta: tutti quelli che hanno portato avanti ...

Così all'Adnkronos Oliviero Toscani, commentando la decisione del Tribunale Civile di Roma che lo ha condannato al pagamento di quindicimila euro per le espressioni utilizzate, nel 2016, durante una ...

Così all'Adnkronos Oliviero, commentando la decisione del Tribunale Civile di Roma che lo haal pagamento di quindicimila euro per le espressioni utilizzate, nel 2016, durante una ...Così all'Adnkronos Oliviero, commentando la decisione del Tribunale Civile di Roma che lo haal pagamento di quindicimila euro per le espressioni utilizzate, nel 2016, durante una ..."Non ritiro una parola di quello che ho detto: se per dire quello che pensi devi pagare, io pago. I soldi servono a dire la verità". Così all'Adnkronos Oliviero Toscani, commentando la decisione del T ...Si tratta di una villa acquistata da un uomo che aveva amministrato una società che vendeva un aspirapolvere come apparecchio elettromedicale pur non avendo le autorizzazioni. Per lui la condanna era ...