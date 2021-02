Toscana zona arancione, Giani: “Pericolo oggettivo” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Pericolo di vedere la Toscana zona arancione è ‘oggettivo’. Lo annuncia il presidente della Regione Eugenio Giani: “Sono molti i ristoratori che mi dicono: se dobbiamo andare in zona arancione, fate in modo che sia da lunedì, perché domenica è San Valentino. Sono loro nel cuore, ma non dipende da noi. Tutto viene deciso con un decreto del ministro della sanità, sentito il presidente della Regione, sulla base dei dati che emergeranno venerdì nella cabina di regia”, Ha dichiarato Giani in Consiglio comunale. “Il Pericolo di andare in fascia arancione è oggettivo – ha confermato – I dati che trasmettiamo segnalano una salita graduale nel numero dei contagi, non allarmante, ma c’è. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ildi vedere laè ‘’. Lo annuncia il presidente della Regione Eugenio: “Sono molti i ristoratori che mi dicono: se dobbiamo andare in, fate in modo che sia da lunedì, perché domenica è San Valentino. Sono loro nel cuore, ma non dipende da noi. Tutto viene deciso con un decreto del ministro della sanità, sentito il presidente della Regione, sulla base dei dati che emergeranno venerdì nella cabina di regia”, Ha dichiaratoin Consiglio comunale. “Ildi andare in fascia– ha confermato – I dati che trasmettiamo segnalano una salita graduale nel numero dei contagi, non allarmante, ma c’è. ...

