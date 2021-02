Toscana, la richiesta della Lega sulle coppie gay fa rabbrividire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) di Paolo Di Falco e Marta De Vivo La scorsa settimana siamo stati tutti talmente presi dagli sviluppi della crisi di governo che forse ci è sfuggito quello che è accaduto a Collesalvetti. Ci troviamo in provincia di Livorno e dall’opposizione si alza la voce della Lega con una richiesta insolita: schedare le coppie omosessuali in città. Sì, avete letto proprio bene: il capogruppo leghista in consiglio comunale ha preteso, secondo quanto riporta anche il sito Fanpage, di avere “i dati numerici di questo fenomeno nel nostro territorio nel suo sviluppo negli anni e se si è in grado di avere contezza circa la stabilità di queste unioni”. Tralasciando le parole discriminatorie con cui quest’ultimo definisce semplicemente “fenomeno” due persone dello stesso sesso innamorate, si è davvero arrivati a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) di Paolo Di Falco e Marta De Vivo La scorsa settimana siamo stati tutti talmente presi dagli sviluppicrisi di governo che forse ci è sfuggito quello che è accaduto a Collesalvetti. Ci troviamo in provincia di Livorno e dall’opposizione si alza la vocecon unainsolita: schedare leomosessuali in città. Sì, avete letto proprio bene: il capogruppo leghista in consiglio comunale ha preteso, secondo quanto riporta anche il sito Fanpage, di avere “i dati numerici di questo fenomeno nel nostro territorio nel suo sviluppo negli anni e se si è in grado di avere contezza circa la stabilità di queste unioni”. Tralasciando le parole discriminatorie con cui quest’ultimo definisce semplicemente “fenomeno” due persone dello stesso sesso innamorate, si è davvero arrivati a ...

ilfattoblog : Toscana, la richiesta della Lega sulle coppie gay fa rabbrividire - guglielmopicchi : Serve una seduta straordinaria del consiglio regionale della Toscana a #Siena per discutere del futuro del… - FI_Toscana : Didattica in presenza 3 giorni la settimana, chiediamo abbonamenti a costo ridotto. Il Responsabile dipartimento la… - conapo_toscana : Concorso interno Ispettore Antincendi - richiesta chiarimenti del Conapo e sollecito bando. - LaValledelSasso : A grande richiesta, per il #buonadomenica torna la Carrellata della #riscossacontadina...le vostre creazioni con i… -