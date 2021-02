Torvaianica | terribile incidente | Vigili del Fuoco estraggono persona dalle lamiere | almeno due i feriti FOTO

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gravenei minuti scorsi lungo la strada che collegaAlta a Pomezia. Il sinistro si è verificato nei pressi della scuola in direzione. Sul posto sono presenti idel– chiamati per estrarre unarimasta incastrata tra le– i Carabinieri e i sanitari del 118.due i, le cui condizioni di salute non sono note. Ripercussioni al traffico locale nella zona: al momento si procede a senso unico alternato con la circolazione regolata dagli agenti della Polizia Locale, anch’essi intervenuti sul posto. Notizia in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

