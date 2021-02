Tokyo 2021, svelato il regolamento per gli atleti. Che cosa dice? C’è il rischio dell’esclusione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nessuna socializzazione, nessuna stretta di mano e nessun abbraccio: questo è ciò di cui dovranno tener conto gli atleti nelle prossime Olimpiadi di Tokyo, che prenderanno il via dal 23 luglio e termineranno l’8 agosto. I Giochi, posticipati per la pandemia, saranno quindi quelli del rigore e della prevenzione per i primattori sui campi di gara. In un documento di 33 pagine previsto nel Playbook del CIO si precisa che il mancato rispetto delle norme possa portare all’esclusione della competizione. Pertanto, se le regole anti-Covid dovessero essere infrante, non si potrà gareggiare. Secondo le linee guida, gli atleti saranno testati almeno una volta ogni quattro giorni e in caso di esito positivo al tampone scatterà inevitabilmente l’estromissione. All’interno del villaggio olimpico si limiteranno i contatti fisici al meglio possibile e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nessuna socializzazione, nessuna stretta di mano e nessun abbraccio: questo è ciò di cui dovranno tener conto glinelle prossime Olimpiadi di, che prenderanno il via dal 23 luglio e termineranno l’8 agosto. I Giochi, posticipati per la pandemia, saranno quindi quelli del rigore e della prevenzione per i primattori sui campi di gara. In un documento di 33 pagine previsto nel Playbook del CIO si precisa che il mancato rispetto delle norme possa portare all’esclusione della competizione. Pertanto, se le regole anti-Covid dovessero essere infrante, non si potrà gareggiare. Secondo le linee guida, glisaranno testati almeno una volta ogni quattro giorni e in caso di esito positivo al tampone scatterà inevitabilmente l’estromissione. All’interno del villaggio olimpico si limiteranno i contatti fisici al meglio possibile e ...

