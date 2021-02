Tisane drenanti | d’inverno alleate per la ritenzione idrica

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 10 febbraio 2021): i benefici delleabbinate a una dieta povera di sodio e con molta vitamina C: combattiamola bevendo, con poco sodio e molta vitamina C. Alimentazione, esercizio fisico e stile di vita sano aiutano infatti a contrastare questa condizione e lepossono essere un ottimo alleato. Perché non giocare d’anticipo e… L'articolo Corriere Nazionale.