Tiro a segno, Roberto di Donna: “Vogliamo portare Giordano e Costantino alle Olimpiadi” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Da atleta medagliato e vincente a tecnico che prova a costruire, consigliare e indirizzare i tiratori dell’oggi e anche del domani. Come spesso capita nella vita, per cambiare prospettiva alle volte basta fare un (figurato) passo indietro e scoprire un nuovo orizzonte, come è successo a Roberto Di Donna che oggi è tecnico del comparto di pistola della nazionale italiana Tiro a segno. Nell’intervista che andrete a leggere, abbiamo parlato con lui del momento attuale del Tiro a segno e di quello che un futuro chiamato “Tokyo” potrebbe riservare, senza dimenticare le varie dimensioni e sfaccettature del suo lavoro e del suo passato. Roberto, facciamo il punto della situazione sulla nazionale italiana in un 2021 che sarebbe dovuto ripartire subito con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Da atleta medagliato e vincente a tecnico che prova a costruire, consigliare e indirizzare i tiratori dell’oggi e anche del domani. Come spesso capita nella vita, per cambiare prospettivavolte basta fare un (figurato) passo indietro e scoprire un nuovo orizzonte, come è successo aDiche oggi è tecnico del comparto di pistola della nazionale italiana. Nell’intervista che andrete a leggere, abbiamo parlato con lui del momento attuale dele di quello che un futuro chiamato “Tokyo” potrebbe riservare, senza dimenticare le varie dimensioni e sfaccettature del suo lavoro e del suo passato., facciamo il punto della situazione sulla nazionale italiana in un 2021 che sarebbe dovuto ripartire subito con ...

