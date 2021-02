Tik Tok, arriva la funzione “Fammi una domanda”: di cosa si tratta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per tutti gli utenti di Tik Tok è arrivata la nuova funzione “Fammi una domanda”: scopriamo di cosa si tratta. Da qualche anno a questa parte il social Tik Tok è quello maggiormente diffuso tra i giovanissimi in giro per il mondo. La differenza con gli altri social che abbiamo imparato a conoscere nell’epoca internet L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per tutti gli utenti di Tik Tok èta la nuovauna”: scopriamo disi. Da qualche anno a questa parte il social Tik Tok è quello maggiormente diffuso tra i giovanissimi in giro per il mondo. La differenza con gli altri social che abbiamo imparato a conoscere nell’epoca internet L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Benji_Mascolo : @ileexyato B3n mi chiamo su tik tok buon divertimento oggi esce il primo video si volaaaaaa e in questo tweet non h… - NapoliToday : #Cronaca Lanciano un sacchetto dell'immondizia dallo scooter e postano il video su Tik Tok - jiminkidolgdr : perchè non posso usare tik tok senza aver fatto l'aggiornamento. - StabiaChannel : #Cronaca #Lettere - Lanciano immondizia dallo scooter e postano il video su Tik Tok. due 19enni sanzionati LEGGI LA… - Iledicarta : Io: non vedo l’ora di andare a vivere da sola Sempre io: stanotte ho dormito con la lucina accesa perché ieri pome… -