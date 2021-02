Tigres | Ferretti | «Abbiamo vinto 11 titoli Nessuna paura del Bayern Monaco»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ricardo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale del Mondiale per Club contro ilRicardo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale del Mondiale per Club contro il. Le sue dichiarazioni. «Nessuno nega le qualità che ha ilné i loro successi. Ma noi in 10 anniottenuto 11. Conosciamo le capacità della squadra tedesca, dei suoi giocatori. Come ho sempre detto, non sminuiamo nessuno, ma nemmeno ingrandiamo nédi altre squadre. Domani li affronteremo con il rispetto che meritano, proveremo a fare molto bene ...