Panini Comics presenta The Resistance: Benvenuti nella resistenza, il primo capitolo della nuova opera del creatore di Babylon 5, J. Michael Straczynski, in collaborazione con Mike Deodato Jr.. The Resistance getta le basi per un nuovo, incredibile universo narrativo, grazie ad una storia tanto avvincente quanto ricca di innumerevoli possibili sviluppi futuri. Una pandemia miete centinaia di milioni di vittime in tutto il mondo. Poco dopo, migliaia di persone manifestano all'improvviso dei super poteri. Sorti dalla tragedia, i "rinati" devono sopravvivere in un mondo sempre più ostile mentre cercano di scoprire come e perché sono diventati ciò che sono e qual è il loro ruolo: portatori di nuove sciagure o… l'ultima speranza della Terra? The Resistance è il debutto di un nuovo universo narrativo ed è il ritorno ai comics, dopo un periodo di assenza, di J. Michael Straczynski

Panini Comics presenta The Resistance: Benvenuti nella resistenza, il primo capitolo della nuova opera del creatore di Babylon 5, J. Michael Straczynski, in collaborazione con Mike Deodato Jr..

