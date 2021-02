The Falcon and the Winter Soldier: svelato il rating della serie Marvel (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La serie The Falcon and the Winter Soldier sembra abbia un rating in linea con quelli della seconda stagione di Daredevil o Jessica Jones. The Falcon and the Winter Soldier arriverà a marzo sugli schermi di Disney+ e ora online è stato svelato il rating dello show con star Anthony Mackie e Sebastian Stan: 16+. La notizia è apparsa online grazie a Kijkwijzer, che si occupa della classificazione dei progetti cinematografici e televisivi nei Paesi Bassi. Il rating assegnato alla nuova serie che fa parte del Marvel Cinematic Universe è in linea con quello dato alla seconda stagione di Daredevil e Jessica Jones. Prima di The ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 febbraio 2021) LaTheand thesembra abbia unin linea con quelliseconda stagione di Daredevil o Jessica Jones. Theand thearriverà a marzo sugli schermi di Disney+ e ora online è statoildello show con star Anthony Mackie e Sebastian Stan: 16+. La notizia è apparsa online grazie a Kijkwijzer, che si occupaclassificazione dei progetti cinematografici e televisivi nei Paesi Bassi. Ilassegnato alla nuovache fa parte delCinematic Universe è in linea con quello dato alla seconda stagione di Daredevil e Jessica Jones. Prima di The ...

