The Day After Tomorrow: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di mercoledì 10 febbraio 2021) The Day After Tomorrow: trama, cast e streaming del film Questa sera, mercoledì 10 febbraio 2021, su Italia 1 va in onda The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo, film del 2004 diretto da Roland Emmerich. È una storia di fantascienza apocalittica del filone catastrofico sceneggiata dallo stesso Emmerich. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il paleoclimatologo Jack Hall, assieme ai suoi colleghi Frank Harris e Jason Evans, assiste al distacco di una porzione di banchisa dall’Antartide, pari alla superficie del Rhode Island. Alla conferenza delle Nazioni Unite sul surriscaldamento globale avverte poi di un possibile avvento di una glaciazione. Presentando la relazione dei suoi studi, si scontra con il vicepresidente degli Stati Uniti, che non crede a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) The Day: trama, cast e streaming delQuesta sera, mercoledì 10 febbraio 2021, su Italia 1 va in onda The Day– L’alba del giorno dopo,del 2004 diretto da Roland Emmerich. È una storia di fantascienza apocalittica del filone catastrofico sceneggiata dallo stesso Emmerich. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il paleoclimatologo Jack Hall, assieme ai suoi colleghi Frank Harris e Jason Evans, assiste al distacco di una porzione di banchisa dall’Antartide, pari alla superficie del Rhode Island. Alla conferenza delle Nazioni Unite sul surriscaldamento globale avverte poi di un possibile avvento di una glaciazione. Presentando la relazione dei suoi studi, si scontra con il vicepresidente degli Stati Uniti, che non crede a ...

TUTTOJUVE_COM : Gol of the day - De Agostini: 'Potenza e precisione' - iliveforitt : RT @alelovesteve_: stasera the day after tomorrow su italia uno pronta a rivedere jake gyllenhaal di 17 anni fa - gcfto_okyo : ROSÈ DAY !!!!! Sono appena uscita dalla psicologa e mia madre mi ha fatto il regalo per la pagella ..... The Album… - alelovesteve_ : stasera the day after tomorrow su italia uno pronta a rivedere jake gyllenhaal di 17 anni fa - Rita_Pavone_ : @chinradiocanada A big hug to the whole Lombardi family and their ChinRadioCanada. You are always in my heart. A gr… -