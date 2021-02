Terremoto Oceania | magnitudo 7 | 7 e forte rischio tsunami

muteaus : terremoto e risco de tsunami na oceania .-. -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Oceania

ViaggiNews.com

Ilsi è prodotto ad una profondità di 160 chilometri con un'intensità pari a 6.0 gradi ... un cintura vulcanica che avvolge l'intera area del pacifico, dall'alla costa orientale dell'...Il Paese di trova sulla placca di Nazca, una delle più attive della cintura di fuoco, che circonda l'Oceano Pacifico, dal continente americano all'. In Cile è avvenuto ilpiù potente ...Scossa di Terremoto in Oceania, a largo delle delle isole Loyauté: magnitudo 7,7 e forte rischio tsunami. Un terremoto di magnitudo 7,7 ha scosso la terra a sud-est delle isole Loyauté: la scossa ha f ...