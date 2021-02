Terremoto in Nuova Caledonia, scossa di magnitudo di 7.7 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Forte scossa di Terremoto in Nuova Caledonia. Sisma di magnitudo 7.7. Immediata l’allerta tsunami. ROMA – Forte scossa di Terremoto in Nuova Caledonia. Nel primo pomeriggio italiano di mercoledì 10 febbraio 2021 è stato registrato un sisma di magnitudo 7.7 ad una profondità di dieci chilometri. Il movimento tellurico è avvenuto a 424 chilometri dalla città di Tadine. Le autorità locali hanno immediatamente lanciato un’allerta tsunami, con molti cittadini che sono stati costretti ad abbandonare le coste per mettersi a riparo. La situazione sembra essere sotto controllo, ma l’attenzione resta alta per possibili onde anomale. Tsunami confermato Come riportato dal Corriere della Sera, le autorità locali hanno ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Fortediin. Sisma di7.7. Immediata l’allerta tsunami. ROMA – Fortediin. Nel primo pomeriggio italiano di mercoledì 10 febbraio 2021 è stato registrato un sisma di7.7 ad una profondità di dieci chilometri. Il movimento tellurico è avvenuto a 424 chilometri dalla città di Tadine. Le autorità locali hanno immediatamente lanciato un’allerta tsunami, con molti cittadini che sono stati costretti ad abbandonare le coste per mettersi a riparo. La situazione sembra essere sotto controllo, ma l’attenzione resta alta per possibili onde anomale. Tsunami confermato Come riportato dal Corriere della Sera, le autorità locali hanno ...

