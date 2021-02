Terra dei fuochi | rifiuti tra le cause dell’insorgenza di tumori nella popolazione

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) NAPOLI – La mortalità e l’incidenza per tumore della mammella è significativamente maggiore tra le donne dei comuni inclusi nella terza e quarta classe dell’indicatore di esposizione a rifiuti rispetto ai comuni della prima classe, meno impattati dai rifiuti. L’ospedalizzazione per asma nella popolazione generale è significativamente più elevata, sia negli uomini che nelle donne, nei comuni maggiormente impattati dai rifiuti (terza e quarta classe dell’indicatore). La prevalenza dei nati pretermine è significativamente più elevata nei comuni della seconda, terza e quarta classe dell’indicatore, rispetto alla prima. La prevalenza di malformazioni congenite (MC), nel loro complesso, è significativamente più elevata nei comuni della classe 4 dell’indicatore rispetto alla prima. Nei comuni della classe 4 è maggiore anche la prevalenza delle MC dell’apparato urinario. Nella popolazione della classe di età tra 0 e 19 anni, l’incidenza di leucemie e i ricoverati per asma aumentano significativamente passando dai comuni della classe 1 a quelli delle classi successive, con il rischio maggiore nei comuni della classe 4. Sono queste le conclusioni a cui giunge l’indagine relativa alla sorveglianza epidemiologica della popolazione residente nel circondario di Napoli Nord, con specifico riferimento agli eccessi della mortalità, dell’incidenza tumorale e dell’ospedalizzazione per diverse patologie che ammettono fra i loro fattori di rischio, accertati o sospetti, l’esposizione a inquinanti. I 38 COMUNI E LE CLASSI DI RISCHIO

lauraboldrini : Ci ha lasciati #FrancoMarini. Una vita dedicata ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Sindacalista, mini… - fattoquotidiano : TERRA DEI FUOCHI, 'RELAZIONE CAUSALE TRA RIFIUTI E TUMORI' - Il dossier redatto da Procura e Iss certifica che dece… - Agenzia_Ansa : Terra dei fuochi, report della #Procura: '#Tumori legati ai #rifiuti' Concausa nell'insorgenza di neoplasie al seno… - RosannaMarani : Terra dei fuochi, 'tumori legati ai rifiuti': la conferma nel report di Procura e Istituto superiore Sanità… - guadaraffa : -

Ultime Notizie dalla rete : Terra dei

Agenzia ANSA

...perché "nessun governo senza la compartecipazione degli enti locali può riuscire a mettere a... il "futuro del Paese non può fare a meno della capacità di mediazionesindaci" e abbiamo ...C'è chi non apprezza la disposizionemobili: ' Troppa roba per la stanza di un bambino, non c'è ... in tanti notano un dettaglio: ' Tre divani, ma Leo preferisce stendersi a. Un po' come ...Ma ce ne sono altre 2 che proprio di recente hanno raggiunto l'orbita di Marte, parliamo della missione araba Hope e della cinese Tianwen-1. Durante la scorsa giornata è arrivata a destinazione la son ...Le regole nel provvedimento 31 gennaio 2021 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle Entrate.