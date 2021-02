Terminato il giro di consultazioni: occhio alla scuola ed ai vaccini (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Governo Draghi vede la luce, forse. Terminano le consultazioni ed ora la palla passa all’ex governatore bankitalia. Il giro di consultazioni è Terminato, si attende a questo punto l’ultima parola proprio di Mario Draghi. I partiti politici sono stati visti più di una volta, il confronto è stato serio e deciso con tutti. E tutti tranne la Meloni ed il suo partito, Fratelli d’Italia, hanno dato disponibilità all’ex leader della Bce. Ora Draghi farà le sue valutazioni e poi si saprà qualcosa in più sulla natura di quello che potrebbe essere il suo Governo. I cinque stelle rimandano il voto sulla loro piattaforma web, per conoscere il parere dei propri iscritti perchè prima vogliono sentire le posizioni di Mario Draghi e chiedere anche conto di queste ai propri elettori. La svolta di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Governo Draghi vede la luce, forse. Terminano leed ora la ppassa all’ex governatore bankitalia. Ildi, si attende a questo punto l’ultima parola proprio di Mario Draghi. I partiti politici sono stati visti più di una volta, il confronto è stato serio e deciso con tutti. E tutti tranne la Meloni ed il suo partito, Fratelli d’Italia, hanno dato disponibilità all’ex leader della Bce. Ora Draghi farà le sue valutazioni e poi si saprà qualcosa in più sulla natura di quello che potrebbe essere il suo Governo. I cinque stelle rimandano il voto sulla loro piattaforma web, per conoscere il parere dei propri iscritti perchè prima vogliono sentire le posizioni di Mario Draghi e chiedere anche conto di queste ai propri elettori. La svolta di ...

