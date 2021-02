Tennis | Pietrangeli | ' Berrettini? Ha difetto di Panattadeve rafforzare le gambe'

Tennis: Pietrangeli, 'Berrettini? Ha difetto di Panatta...deve rafforzare le gambe' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Berrettini mio erede? E' un bravissimo ragazzo, lui ha un difetto, un po' tipo Panatta, sembra che ha un gran fisico ma guardate le gambe, le dovrebbe cercare di rafforzare. Io ero fortunato perchè giocavo a calcio e avevo le gambe da calciatore...". Lo ha detto la leggenda del Tennis italiano Nicola Pietrangeli nel corso della presentazione della partnership tra Reale Mutua e FederTennis. "Le ragazze ci hanno mantenuto per dieci anni e ora ci saranno problemi di abbondanza per la Coppa Davis. Sinner quest'anno arriverà tra i primi dieci al mondo, ieri Fognini ha giocato come 5 anni fa. Sinner in Australia ha perso ma l'altro era il numero 11 del mondo e 6-4 al quinto set, vedo bello questo imbarazzo, ben venga", ha aggiunto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "mio erede? E' un bravissimo ragazzo, lui ha un, un po' tipo Panatta, sembra che ha un gran fisico ma guardate le, le dovrebbe cercare di. Io ero fortunato perchè giocavo a calcio e avevo leda calciatore...". Lo ha detto la leggenda delitaliano Nicolanel corso della presentazione della partnership tra Reale Mutua e Feder. "Le ragazze ci hanno mantenuto per dieci anni e ora ci saranno problemi di abbondanza per la Coppa Davis. Sinner quest'anno arriverà tra i primi dieci al mondo, ieri Fognini ha giocato come 5 anni fa. Sinner in Australia ha perso ma l'altro era il numero 11 del mondo e 6-4 al quinto set, vedo bello questo imbarazzo, ben venga", ha aggiunto ...

"Berrettini ha un difetto, come Panatta, guardategli le gambe, dovrebbe rinforzarle", lo ha detto Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, durante la presentazione della partnership tra Inter ...

