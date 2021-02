Tendenza cat’s eye nails | per tirare fuori le unghie con stile

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Facciamo una premessa: più che aver creato una tendenza nuova, negli ultimi tempi, i social hanno contribuito ad amplificare un trend già esistente. Dopo aver visto, infatti, la nail art rosa baby e cangiante di Chiara Ferragni (opera di Isabella Franchi, alias @unghiedellamadonna), in Rete i click per procurarsi i prodotti giusti per replicare quell’effetto (nel caso specifico uno speciale smalto magnetico del brand GellyFit Italia, nella tonalità AG80, andato subito sold out) le ricerche su Google di unghie cat’s eye (che riproducono la particolare lucentezza dell’occhio felino) sono aumentate vertiginosamente.