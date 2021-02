Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Linda scopre che Dirk non è invalido! (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non importa quanto si sia abituati a farlo: a giocare con il fuoco prima o poi ci si brucia. Sarà quello che accadrà a Dirk Baumgartner (Markus Pfeiffer) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Dopo mesi di bugie, infatti, l’uomo verrà smascherato e per lui sarà l’inizio della fine… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Dirk riesce ad ingannare Linda Linda commossa da Dirk, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldSono passati ormai mesi dal terribile attentato in seguito a cui Dirk si è ritrovato bloccato su una sedia a rotelle. ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non importa quanto si sia abituati a farlo: a giocare con il fuoco prima o poi ci si brucia. Sarà quello che accadrà aBaumgartner (Markus Pfeiffer) nelle prossime puntatedi. Dopo mesi di bugie, infatti, l’uomo verrà smascherato e per lui sarà l’inizio della fine… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!puntateriesce ad ingannarecommossa da© ARD/Christof ArnoldSono passati ormai mesi dal terribile attentato in seguito a cuisi è ritrovato bloccato su una sedia a rotelle. ...

