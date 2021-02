Tamponi rapidi per aziende e società sportive | con Habilita è possibile

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)per le: ora consi può. È stato infatti attivato recentemente questo nuovo servizio particolarmente utile e molto richiesto per fornire risposte precise e puntuali nei casi di dipendenti che hanno il dubbio di aver contratto il Covid19. È uno strumento utile soprattutto per le indagini di screening e laddove servano in poco tempo indicazioni per le azioni di prevenzione, controllo e contenimento dei contagi. I test antigenici oper la ricerca del virus SARS-CoV-2 rivelano la presenza di antigeni (proteine) virali specifici nelle secrezioni respiratorie mediante l’utilizzo di tampone nasofaringeo. Questo test consente di avere una risposta in tempi piùrispetto al tampone molecolare in ...