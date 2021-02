Svolta europeista, Lega e sovranisti Ue ai ferri corti. Giravolta di Salvini a Bruxelles. Che ora vota Sì al Recovery Fund (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mentre a Roma Matteo Salvini incassa il no del premier incaricato Mario Draghi alla sua proposta sulla flat tax, i suoi a Bruxelles si apprestano a seguire la nuova fede europeista del Capitano e a votare sì sul regolamento che istituisce la ‘Recovery and resilience facility’, il cuore del Recovery Fund. La Lega, che si astenne un mese fa sul documento in commissione, dovrebbe stavolta votare a favore. Un capovolgimento a 360 gradi. “L’ho detto a Draghi, un conto era usare i prestiti dall’Europa con un governo Conte che non aveva condiviso niente con nessuno, niente con le Regioni, i Comuni e le parti sociali – afferma il segretario leghista al termine del secondo incontro con l’ex numero della Bce – un conto è essere protagonisti del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mentre a Roma Matteoincassa il no del premier incaricato Mario Draghi alla sua proposta sulla flat tax, i suoi asi apprestano a seguire la nuova fededel Capitano e are sì sul regolamento che istituisce la ‘and resilience facility’, il cuore del. La, che si astenne un mese fa sul documento in commissione, dovrebbe stavoltare a favore. Un capovolgimento a 360 gradi. “L’ho detto a Draghi, un conto era usare i prestiti dall’Europa con un governo Conte che non aveva condiviso niente con nessuno, niente con le Regioni, i Comuni e le parti sociali – afferma il segretario leghista al termine del secondo incontro con l’ex numero della Bce – un conto è essere protagonisti del ...

myrtamerlino : Secondo voi la svolta europeista di #Salvini è affidabile? #lariachetira #consultazioni - fattoquotidiano : Lega, Silvia Sardone e la svolta europeista di Salvini: “Ha ragione, l’immigrazione va gestita e ci rifacciamo alle… - vale_ria_ : @myrtamerlino Svolta europeista... dove, scusi? - Candy_Amara : RT @aldo_rovi: Per la Palombelli il problema e' la supposta svolta europeista di Salvini, non il disastro che hanno prodotto il pd e il… - CastigliMirella : Da #Fontana a #Draghi, bene la svolta #europeista. Ora il punto è che il #GovernoDraghi non sdogani i Fontana, ma i… -