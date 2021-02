Sul governo Draghi il M5S si sta lacerando e i ritardi peggiorano la situazione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Continuano i dissidi interni del Movimento 5 Stelle: i pentastellati daranno la fiducia al governo Draghi? O meglio: riusciranno a non spaccarsi definitivamente di fronte a questa domanda? Ieri doveva iniziare la votazione sulla piattaforma Rousseau, mancando però una squadra ufficiale di ministri Beppe Grillo ha chiesto a tutti gli iscritti di pazientare ancora un po’. Allungando così, di fatto, anche i tempi di creazione del nuovo esecutivo, visto che ancora non c’è l’ufficializzazione del sostegno da parte del Movimento 5 Stelle. Probabilmente, alla fine dei conti, l’appoggio arriverà. Ma la vera domanda è: come ne uscirà il Movimento? >> Leggi anche: governo Draghi, Salvini: «Grillo non vuole la Lega», il M5s aspetta Rousseau Movimento 5 Stelle Draghi, è ora della scissione? Mario ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Continuano i dissidi interni del Movimento 5 Stelle: i pentastellati daranno la fiducia al? O meglio: riusciranno a non spaccarsi definitivamente di fronte a questa domanda? Ieri doveva iniziare la votazione sulla piattaforma Rousseau, mancando però una squadra ufficiale di ministri Beppe Grillo ha chiesto a tutti gli iscritti di pazientare ancora un po’. Allungando così, di fatto, anche i tempi di creazione del nuovo esecutivo, visto che ancora non c’è l’ufficializzazione del sostegno da parte del Movimento 5 Stelle. Probabilmente, alla fine dei conti, l’appoggio arriverà. Ma la vera domanda è: come ne uscirà il Movimento? >> Leggi anche:, Salvini: «Grillo non vuole la Lega», il M5s aspetta Rousseau Movimento 5 Stelle, è ora della scissione? Mario ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Febbraio: “Non condivido le tue idee, ma mi batterò fino alla morte affinché… - M5S_Europa : A poche ore dal voto sul Recovery and Resilience Facility la #Lega non ha ancora indicato come voterà. Assurdo esse… - Mov5Stelle : Il voto sul governo previsto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso. I nuovi orari di inizio e termine… - Michele2125 : RT @Mov5Stelle: Il voto sul governo previsto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso. I nuovi orari di inizio e termine votazion… - Tg1Rai : #5Stelle: sospeso, temporaneamente, il voto degli iscritti sulla #piattaformaRousseau sul sostegno al nuovo governo… -