Stop al voto su Rousseau, Grillo rilancia: "Vogliamo super ministero ecologico" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – "Mettiamo dei fiori nei nostri bazooka". Beppe Grillo conclude cosi' un post sul suo blog, nel quale torna a chiedere la nascita di un 'super ministero ecologico', quel dicastero della Transizione energetica ed ecologica che M5S ha messo in cima alle richieste formulate al presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Il post viene pubblicato dopo lo stop al voto sulla piattaforma Rousseau seguita alle parole dello stesso Grillo di ieri sera: "Ora io chiedo un attimo di pazienza. Non possiamo votare domani… aspettiamo un attimo, aspettiamo lui che pubblicamente ci dice quel che vuol fare"

