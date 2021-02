Stemma Inter: la Nike spoilera per errore il nuovo logo – FOTO (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Nike ha svelato per errore il nuovo logo dell’Inter: ecco le prime immagini sullo Stemma minimalista del club nerazzurro – FOTO La Nike svela per errore il nuovo Stemma dell’Inter. La nota azienda ha spoilerato quello che sarà il prossimo logo del club nerazzurro che si preannuncia più minimale rispetto ai precedenti. Le immagini, svelate da Footy Headlines, rendono noto il cambio di stile: scompare il giallo oro sempre presente negli ultimi anni mentre si vedono le lettere I e M stilizzate in bianco. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Laha svelato perildell’: ecco le prime immagini sullominimalista del club nerazzurro –Lasvela perildell’. La nota azienda hato quello che sarà il prossimodel club nerazzurro che si preannuncia più minimale rispetto ai precedenti. Le immagini, svelate da Footy Headlines, rendono noto il cambio di stile: scompare il giallo oro sempre presente negli ultimi anni mentre si vedono le lettere I e M stilizzate in bianco. Leggi su Calcionews24.com

