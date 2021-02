Stasera in tv, Italia’s Got Talent: tutte le anticipazioni della terza puntata (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Questa sera in onda la terza puntata di “Italia’s Got Talent”, tra i Talent show più amati della televisione italiana. Ecco tutte le anticipazioni. Oggi 10 febbraio andrà in onda in prima serata la terza puntata di “Italia’s Got Talent“, il Talent show che vede Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich dietro il banco della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Questa sera in onda ladi “Got”, tra ishow più amatitelevisione italiana. Eccole. Oggi 10 febbraio andrà in onda in prima serata ladi “Got“, ilshow che vede Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich dietro il bancoL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

