Stadio della Roma | a che punto è

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Flaminio è stato scartato per impraticabilità, resistono Pietralata e Fiumicino. E soprattutto Tor Di Valle. Lorimane un rebus, è ancora impantanato tra pratiche e intoppi burocratici. Dove sorgerà la nuova casa giallorossa non lo sa nemmeno Friedkin, che lavora per scoprirlo, diviso tra l’idea di continuare nel progetto avviato da Pallotta e azzerare tutto e ripartire da capo. Tor Di Valle rimane una corsa a ostacoli: il progetto, nato sotto la precedente gestione quasi 10 anni fa, aspetta l’ultimo ok del Comune di. Ma i tempi rischiano di allungarsi ancora e la pazienza dei Friedkin è messa a dura prova. Intanto si è chiuso il processo di primo grado relativo alla gestione dei terreni dell’ex Ippodromo, che ha portato alla condanna a tre anni per l’imprenditore Gaetano Papalia e ...