Spostamenti tra regioni, il 15 febbraio riapriranno i confini? Le ipotesi al vaglio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il prossimo 15 febbraio dovrebbe cadere il divieto sugli Spostamenti tra regioni. E’ d’obbligo usare il condizionale, perchè al momento nulla è certo. Potrebbe essere infatti rinnovato: passare da un giorno all’altro a un “liberi tutti” spaventa molto gli esperti del Comitato tecnico scientifico e quelli dell’Istituto superiore di sanità. C’è da considerare, poi, che la crisi di governo complica maggiormente la situazione: la scadenza si presenta proprio in un momento di transizione, e questo potrebbe rallentare ulteriormente la questione. In ogni caso, pare si stiano valutando principalmente due ipotesi. >> Leggi anche: Draghi mette i paletti a Salvini: sarà un governo europeista, su questo non si discute Spostamenti tra regioni, le ipotesi al ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il prossimo 15dovrebbe cadere il divieto suglitra. E’ d’obbligo usare il condizionale, perchè al momento nulla è certo. Potrebbe essere infatti rinnovato: passare da un giorno all’altro a un “liberi tutti” spaventa molto gli esperti del Comitato tecnico scientifico e quelli dell’Istituto superiore di sanità. C’è da considerare, poi, che la crisi di governo complica maggiormente la situazione: la scadenza si presenta proprio in un momento di transizione, e questo potrebbe rallentare ulteriormente la questione. In ogni caso, pare si stiano valutando principalmente due. >> Leggi anche: Draghi mette i paletti a Salvini: sarà un governo europeista, su questo non si discutetra, leal ...

