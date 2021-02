Spostamenti | divieti confermati tra regioni? Ecco cosa può succedere venerdì

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sugli in fascia gialla sarà decisiva la riunione dell'Istituto Superiore di Sanità di12 febbraio. Fino al 15 febbraio infatti sulla base del decreto legge (attenzione non di un Dpcm) del 14 ...

Sugli in fascia gialla sarà decisiva la riunione dell'Istituto Superiore di Sanità di venerdì 12 febbraio. Fino al 15 febbraio infatti sulla base del decreto legge (attenzione non di un Dpcm) del 14 ...Umbria zona rossa, a Terni interventi rimandati: la disperazione dei pazienti in lista d'attesatra regioni confermati? Ecco cosa può succedere venerdì (e qualche regione ...Spostamenti tra regioni, si va verso la proroga del divieto. Coronavirus - Il Cts: “La chiusura dei confini regionali ha creato nei mesi scorsi mobilità molto negative” - Alberto Cirio, presidente del ...Sul divieto di spostamento tra le regioni si va, con ogni probabilità, verso la proroga al 5 marzo. A farsi carico di quest'ulteriore misura dovrebbe essere lo stesso esecutivo guidato da Giuseppe Con ...