Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi del 10 febbraio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) oggi gli Sport Invernali, nonostante qualche rinvio, vedranno andare in scena diversi grandi eventi: mercoledì 10 febbraio infatti si assegna il primo titolo dei Mondiali di biathlon che scatteranno a Pokljuka, in Slovenia. La prima gara sarà la staffetta mista. Altra rassegna iridata è quella dello sci freestyle, che ad Idre Fjall, in Svezia, vede andare in scena le qualificazioni dello ski cross. In programma anche la Coppa del Mondo di slittino naturale, i Mondiali Under 23 di sci di fondo, ed i Mondiali junior di combinata nordica. Sport Invernali IN TV MERCOLEDI’ 10 febbraio: orari E PROGRAMMA COMPLETO 09.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Laas: singolo maschile – fil-luge.org 10.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Laas: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021)gli, nonostante qualche rinvio, vedranno andare in scena diversi grandi: mercoledì 10infatti si assegna il primo titolo dei Mondiali di biathlon che scatteranno a Pokljuka, in Slovenia. La prima gara sarà la staffetta mista. Altra rassegna iridata è quella dello sci freestyle, che ad Idre Fjall, in Svezia, vede andare in scena le qualificazioni dello ski cross. In programma anche la Coppa del Mondo di slittino naturale, i Mondiali Under 23 di sci di fondo, ed i Mondiali junior di combinata nordica.IN TV MERCOLEDI’ 10E PROGRAMMA COMPLETO 09.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Laas: singolo maschile – fil-luge.org 10.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Laas: ...

Ultime Notizie dalla rete : Sport Invernali CORTINA 2021: Nuovo calendario a causa della nebbia

Cancellato per nebbia il superG femminile previsto per oggi. Una fitta coltre di nubi si è addensata sulla parte alta e centrale della pista e non se n'è più andata costringendo la giuria e gli ...

Mondiali invernali Pokljuka: Partono con la staffetta mista. Novità Italia Bionaz Vittozzi

Scattano mercoledì 10 febbraio a Pokljuka (Slo) i Mndiali di biathlon che mettono in palio dodici titoli e 36 medaglie per oltre 300 atleti, in rappresentanza di 38 nazioni. La giornata inaugurale ...

Panorama Sport: l’edizione 2020 segna la ripartenza

Tradizionalmente la sua uscita coincide con la data di Sportinsieme Awards, ma lo slittamento della manifestazione ha spinto a riservare un momento speciale per Panorama Sport. La rivista che passa in ...

