Spezia | si pensa al riscatto di Pobega ma il Milan ha l’asso nella manica

(Di mercoledì 10 febbraio 2021), diritto diper loma alfarebbe comodo, come riportato questa mattina da Tuttosport che così racconta, diritto diper loma alfarebbe comodo, come riportato questa mattina da Tuttosport che così racconta. Classe 1999 (la più prolifica degli ultimi anni in casa rossonera), il centrocampista dellocresciuto nelsi trova ora ad un bivio della propria strada, ovvero quello della conferma (improbabile) in Liguria, oppure quello che potrebbe riportare versoo, il quale lo accoglierebbe come prospetto futuro di grande importanza. PRESTITO CON DIRITTO- Il quotidiano piemontese di questa mattina ne spiega la situazione, il giocatore è ...

Pobega, diritto di riscatto per loma al Milan farebbe comodo, come riportato questa mattina da Tuttosport che così racconta... " Loha fatto il colpaccio!". E Billy Costacurta , di fianco a lui, un po' l'Italia Viva ... Ciallora il premier in pectore Caressa a ricucire ogni strappo: "Le aspettative contano". ...Pobega, diritto di riscatto per lo Spezia ma al Milan farebbe comodo, come riportato questa mattina da Tuttosport che così racconta ...Le ultime notizie sul Milan: Michele Serena, allenatore ed ex calciatore, ha parlato di Spezia-Milan definendola una partita da non perdere. I motivi ...