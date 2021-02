Spettacolo sotto choc, trovata morta l’ex fidanzata di Boateng (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La notizia della morte della donna è stata confermata dalla collega Sara Kulka su Instagram. "Riposa in pace – è il messaggio lasciato -. Sei una persona meravigliosa, mi manchi e mi sarebbe piaciuto dirti addio. Spero che trovi la tua pace ora e che la verità venga fuori". La modella lascia un figlio piccolo avuto da una precedente relazione, aveva conosciuto il giocatore 15 mesi fa. Tra di loro era nata una storia d'amore, ma lui, una settimana fa, ne aveva annunciato la fine tra accuse di ricatti e infedeltà. "È ora di tracciare una linea e chiedere scusa a tutti quelli che ho ferito", aveva scritto sui propri canali social riferendosi alla ex compagna e ai loro figli. La 25enne era stata coinvolta in un incidente automobilistico nella Mini di Boateng il 5 gennaio scorso. Dopo essersi schiantata contro un lampione, era stata portata in ospedale dove le ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La notizia della morte della donna è stata confermata dalla collega Sara Kulka su Instagram. "Riposa in pace – è il messaggio lasciato -. Sei una persona meravigliosa, mi manchi e mi sarebbe piaciuto dirti addio. Spero che trovi la tua pace ora e che la verità venga fuori". La modella lascia un figlio piccolo avuto da una precedente relazione, aveva conosciuto il giocatore 15 mesi fa. Tra di loro era nata una storia d'amore, ma lui, una settimana fa, ne aveva annunciato la fine tra accuse di ricatti e infedeltà. "È ora di tracciare una linea e chiedere scusa a tutti quelli che ho ferito", aveva scritto sui propri canali social riferendosi alla ex compagna e ai loro figli. La 25enne era stata coinvolta in un incidente automobilistico nella Mini diil 5 gennaio scorso. Dopo essersi schiantata contro un lampione, era stata portata in ospedale dove le ...

