Speed skating, Mondiali 2021: Paesi Bassi pronti a dominare ancora, l'Italia punta sulla mass start (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ultimo giro di giostra per la stagione dello Speed skating. Il pattinaggio velocità pista lunga è all'ultimo atto. Spetterà ai Mondiali in programma ad Heerenveen (Paesi Bassi), capitale ormai di questa disciplina nell'annata agonistica "Covidata", regalare le ultime emozioni. Il Thialf sarà teatro di sfide interessanti e dall'11 al 14 febbraio ne sapremo sicuramente di più. I Paesi Bassi hanno ambizioni di non poco conto e possono porre il sigillo in tutte le specialità. I campioni europei nell'Allround e nello sprint vorranno confermarsi anche a livello mondiale nelle singole specialità, dal momento che le medaglie saranno assegnate in relazione alle distanze in programma. Pertanto, nelle prove "distance" ci si aspetta un confronto tutto in casa olandese tra Patrick ...

