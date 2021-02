Spazio, nuove scoperte sul Pianeta Rosso: Exomars fiuta gas e perdite d’acqua (Di mercoledì 10 febbraio 2021) nuove scoperte su Marte grazie al veicolo spaziale Trace Gas Orbiter della missione Exomars di Esa e Roscosmos che ha ‘fiutato’ un nuovo gas – dopo la storica scoperta del Metano – e ‘riferito’ che il Pianeta Rosso perde acqua. Sale marino fissato nella superficie polverosa di Marte e sollevato nell’atmosfera del Pianeta ha infatti portato alla scoperta di cloruro di idrogeno ed è la prima volta che il Trace Gas Orbiter rileva un nuovo gas. Il veicolo spaziale inoltre sta fornendo agli scienziati anche nuove informazioni su come Marte sta perdendo acqua. L’Esa riferisce che un importante studio nell’esplorazione di Marte è alla ricerca di gas atmosferici collegati all’attività biologica o geologica e sta cercando anche di comprendere l’inventario ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 febbraio 2021)su Marte grazie al veicolo spaziale Trace Gas Orbiter della missionedi Esa e Roscosmos che ha ‘to’ un nuovo gas – dopo la storica scoperta del Metano – e ‘riferito’ che ilperde acqua. Sale marino fissato nella superficie polverosa di Marte e sollevato nell’atmosfera delha infatti portato alla scoperta di cloruro di idrogeno ed è la prima volta che il Trace Gas Orbiter rileva un nuovo gas. Il veicolo spaziale inoltre sta fornendo agli scienziati ancheinformazioni su come Marte sta perdendo acqua. L’Esa riferisce che un importante studio nell’esplorazione di Marte è alla ricerca di gas atmosferici collegati all’attività biologica o geologica e sta cercando anche di comprendere l’inventario ...

