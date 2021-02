Spaventoso schianto frontale contro un bilico | morto incastrato fra le lamiere

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un incidente mortale è avvenuto oggi, 10 febbraio, intorno alle 16.30 nel Feltrino poco prima della galleria ad (Belluno) sulla Statale 50 bis var. Lo stra une una Seat Leon non ha ...

lanuovariviera : Marche, spaventoso schianto. Grave una bambina di due anni -

Ultime Notizie dalla rete : Spaventoso schianto

La Nuova Riviera

Un incidente mortale è avvenuto oggi, 10 febbraio, intorno alle 16.30 nel Feltrino poco prima della galleria ad (Belluno) sulla Statale 50 bis var. Lo scontro tra un bilico e una Seat Leon non ha ...... imposto dalloincidente di cui è stato sfortunato protagonista lo scorso 29 novembre in ... dopo unotremendo contro il guardrail nelle primissime battute della gara, la sua ultima ...FERMO - L'incidente nei pressi della Ceramica Lauretana. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La centrale operativa del 118 ha richiesto due eliambulanze atterrate ...COMUNANZA – Spaventoso scontro frontale alle porte di Comunanza. E’ andato in scena nel pomeriggio di ieri e il bilancio è di quattro persone ferite. Si tratta di due uomini e due donne. L’incidente è ...