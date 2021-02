Spagna, arrestato il rapper Hasél per gli insulti al Re nelle sue canzoni. Gli artisti: “Libertà in pericolo” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’artista Pablo Rivadulla Duro, in arte Hasél, “rapper, poeta e comunista” finisce in carcere per gli insulti al Re di Spagna Juan Carlos contenuti delle sue canzoni e dei suoi tweet. Un artista dietro le sbarre è un fatto che imbarazza il governo progressista spagnolo guidato da Pedro Sánchez, che infatti ha già provato a correre ai ripari con una riforma della legge sul vilipendio. Il rapper 32enne è stato condannato per “esaltazione del terrorismo e ingiurie alla Corona e alle istituzioni dello Stato“, contenute nei testi di canzoni e post sui social dove i membri della famiglia reale spagnola vengono definiti, se va bene, “ladroni”. Ma quello di Pablo Hasél è soltanto l’ultimo di una serie di casi in cui viene attaccata la Libertà ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’artista Pablo Rivadulla Duro, in arte, “, poeta e comunista” finisce in carcere per glial Re diJuan Carlos contenuti delle suee dei suoi tweet. Un artista dietro le sbarre è un fatto che imbarazza il governo progressista spagnolo guidato da Pedro Sánchez, che infatti ha già provato a correre ai ripari con una riforma della legge sul vilipendio. Il32enne è stato condannato per “esaltazione del terrorismo e ingiurie alla Corona e alle istituzioni dello Stato“, contenute nei testi die post sui social dove i membri della famiglia reale spagnola vengono definiti, se va bene, “ladroni”. Ma quello di Pabloè soltanto l’ultimo di una serie di casi in cui viene attaccata la...

