Sos da Nonantola | rimborsi per l’alluvione bloccati dalla crisi di Governo

Leggi su dire

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) MODENA – L’alluvione modenese di inizio dicembre? “Il 30 dicembre, con la visita del capo dipartimento di Protezione Civile Borrelli e del ministro Boccia era stata convenuta la dichiarazione dello stato di emergenza e deciso un iter per i rimborsi”, simile a quello applicato a Bastiglia nell’alluvione del 2014. La crisi di Governo, tuttavia, “ha bloccato tutto: siamo molto preoccupati per aver perso gli interlocutori con cui si era trovato l’accordo sul percorso legislativo, perché è da Roma che attendiamo le risorse per la ripartenza, come sempre avviene di fronte a simili calamità naturali”. È la preoccupazione espressa dalla sindaca di centrosinistra Federica Nannetti al Consiglio comunale di Nonantola, nel modenese, durante il punto sullo stato dell’arte a due mesi dall’esondazione che ha colpito il territorio. “Ci aspettiamo di avere al più presto un nuovo Governo funzionante, in modo da riprendere, con il fondamentale aiuto della Regione, un percorso interrotto dalla crisi”, incalza la sindaca, nel giorno in cui il centrodestra ha parlato di flop nei rimborsi e di Regione poco presente nei fatti.