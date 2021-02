Sorella Andre, 117 anni, ls più anziana in Europa, sopravvissuta al Covid festeggia il compleanno (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lucile Randon, questo il nome della donna, la più anziana d'Europa, prese i voti nel 1944 presso l'ordine caritativo cattolico. Il 16 gennaio scorso è risultata positiva al coronavirus nella sua casa di riposo a Tolone, nel sud della Francia. È stata isolata dagli altri ospiti Leggi su firenzepost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lucile Randon, questo il nome della donna, la piùd', prese i voti nel 1944 presso l'ordine caritativo cattolico. Il 16 gennaio scorso è risultata positiva al coronavirus nella sua casa di riposo a Tolone, nel sud della Francia. È stata isolata dagli altri ospiti

