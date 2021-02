Sony World Photography | le foto vincitrici Italia premiata con Giannetti

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) La World Photography Organization, piattaforma globale dedicata alla fotografia, ha annunciato i vincitori della categoria National dei Sony World Photography Awards 2021. Il programma National Awards è un’iniziativa istituita dalla World Photography Organisation e da Sony per supportare le comunità fotografiche locali in tutto il mondo.

La World Photography Organisation ha rivelato I vincitori dei National Awards dei Sony World Photography Awards 2021. Le foto ...Davide Giannetti è il vincitore italiano del National Award nell'ambito dei Sony World Photography Awards 2021. Il suo "Ritratto di Volpe", candidato nella sezione Natural World & Wildlife del con Suz ...