“Sono appena uscito da casa…”. Stefano De Martino immortala la svista e fa ‘volare’ i suoi fan: ecco cosa ha combinato (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Complice la notizia della seconda gravidanza di Belen Rodriguez, che aspetta un figlio dal fidanzato Antonino Spinalbese, in queste ore Stefano De Martino è tornato sulla cresta del gossip. Dopo settimane di rumors, sul nuovo numero di Chi, la showgirl ha confermato di essere incinta e ha tirato anche una bella frecciatina ai sui ex, compreso ovviamente Stefano De Martino, padre di Santiago. “Sono un’esteta, apprezzo la bellezza – ha detto l’argentina – e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo’. Era il mio genere, su quello Sono coerente (ride, ndr). ‘Mamma mia, che bel viso che hai’, gli ho detto”. La showgirl ha raccontato al settimanale di Alfonso Signorini che tra lei e l’hair stylist è stato un colpo di fulmine, ma che col tempo ha apprezzato il suo modo di essere: ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Complice la notizia della seconda gravidanza di Belen Rodriguez, che aspetta un figlio dal fidanzato Antonino Spinalbese, in queste oreDeè tornato sulla cresta del gossip. Dopo settimane di rumors, sul nuovo numero di Chi, la showgirl ha confermato di essere incinta e ha tirato anche una bella frecciatina ai sui ex, compreso ovviamenteDe, padre di Santiago. “un’esteta, apprezzo la bellezza – ha detto l’argentina – e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo’. Era il mio genere, su quellocoerente (ride, ndr). ‘Mamma mia, che bel viso che hai’, gli ho detto”. La showgirl ha raccontato al settimanale di Alfonso Signorini che tra lei e l’hair stylist è stato un colpo di fulmine, ma che col tempo ha apprezzato il suo modo di essere: ...

