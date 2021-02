Sonic the Hedgehog 2 - il film annunciato ufficialmente e un breve trailer celebra il nuovo logo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A luglio dello scorso anno Paramount Pictures aveva annunciato la data di uscita del film Sonic the Hedgehog 2 ovvero l'8 aprile 2022. Ora questa data è stata confermata ed è stato annunciato ufficialmente il film con un trailer. Non si tratta di filmati tratti dal sequel cinematografico: il trailer dura una manciata di secondi e mostra in anteprima mondiale il nuovo logo. Il logo, che presenta la coda di Tails nel numero "2", viene accompagnato con una musica di sottofondo. E' poca cosa, ma sicuramente i fan di Sonic e del primo capitolo del film ne saranno entusiasti. Non sappiamo ancora completamente chi tornerà per ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A luglio dello scorso anno Paramount Pictures avevala data di uscita delthe2 ovvero l'8 aprile 2022. Ora questa data è stata confermata ed è statoilcon un. Non si tratta diati tratti dal sequel cinematografico: ildura una manciata di secondi e mostra in anteprima mondiale il. Il, che presenta la coda di Tails nel numero "2", viene accompagnato con una musica di sottofondo. E' poca cosa, ma sicuramente i fan die del primo capitolo delne saranno entusiasti. Non sappiamo ancora completamente chi tornerà per ...

